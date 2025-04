Ex-BBB Davi Brito acumula dívida impressionante após ficar milionário na TV

Ex-BBB Davi Brito tem o nome sujo na praça por causa de dívidas que ainda não pagou, diz portal. Saiba o valor

O ex-BBB Davi Brito possui dívidas que deixaram o seu nome sujo na praça, diz o Portal Leo Dias. De acordo com a publicação, ele ainda não pagou uma série de dívidas mesmo depois de ficar milionário do Big Brother Brasil 24.

O portal informou que a dívida dele supera o valor de R$ 64 mil e que parte deste dinheiro já é considerada como um inadimplência grave. O valor envolve questões com instituições financeiras, lojas de departamento e condomínio.

Por enquanto, Davi ainda não se pronunciou sobre as supostas dívidas.

Vale lembrar que Davi Brito ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões no BBB 24.

Davi Brito será pai

Menos de um ano após ficar milionário, o ex-BBB Davi Brito será pai! Nesta terça-feira, 8, ele anunciou que sua namorada, Adriana Paula, está grávida. Ele fez uma live nas redes sociais para dar a notícia para os fãs e garantiu que vai assumir a paternidade do bebê e dar todo o suporte necessário. “Papai calabreso está na área”, disse ele.

Davi ainda comentou: "Seguir em frente, vida que segue, não tem o que fazer porque a criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte com a criança. Eu vou comprar os 'mimos' junto com ela. É a primeira vez que eu vou ser pai, e está sendo tudo novo. É muito difícil lidar com tudo isso, mas estou assumindo meu papel como pai, responsável, de homem. Agora é dar todo o suporte necessário para a criança", disse ele.

E completou: "Para ela está sendo muito difícil, mas acredito que tudo isso vai passar. Ela vai vir com paz, com saúde, com alegria. Com tudo o que Deus nos preparou. Lá na frente, tudo vai passar e a gente vai dar risada. Raquel já está desesperada para eu falar. Raquel [Brito] é titia, está muito eufórica, minha mãe tambpem. Eu também estou muito feliz para receber ele de braços abertos. Ela está digerindo toda essa situação da gravidez, se ela sumir do Instagram, é porque está se sentindo mal pela gravidez. Meu direito como pai, assumi a responsabilidade e meus deveres como pai. Estou fazendo mercado, comprando frutinhas, ajudando a limpar a casa, fazendo tudo dentro das minhas possibilidades. Ela ainda está indo trabalhar mas, se não estiver mais se sentindo confortável, estou aqui dando esse apoio".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

