Rafaella Justus relembra dia marcante com Fabiana Justus: 'Emoção'

Após um ano de sucesso do transplante de Fabiana Justus, Rafaella Justus relembra momento em que recebeu a notícia emocionante; veja

A influenciadora Fabiana Justus está comemorando nesta quarta-feira, 09, um ano da "pega da medula" após receber o transplante para tratar o câncer, descoberto em janeiro do ano passado. Em sua rede social, ela relembrou o momento em que celebrou o bom resultado com pessoas queridas, entre elas, Rafaella Justus.

A irmã, que é fruto do casamento de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, repostou o registro e contou como foi comovente receber a boa notícia sobre a saúde da influenciadora.

"Ah, esse dia... Há exatamente um ano! Quanta emoção! Te amo", escreveu a adolescente se declarando para a empresária.

Além de postar a reação das pessoas ao receberam informação de que a "pega da medula" havia acontecido, Fabiana Justus ainda fez uma postagem contando por que a data é duplamente especial em sua vida.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus foi apresentadora de um prêmio que a irmã recebeu. Apesar da diferença da idade, as duas são bem próximas. Inclusive, a adolescente passou Ano Novo com a irmã e não com os pais.

Rafaella Justus impressiona ao surgir arrumada: 'Mini mãe dela'

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, impressionou com uma nova foto em sua rede social neste domingo, 06. Após participar de um evento como apresentadora de um prêmio para a irmã, Fabiana Justus, a adolescente postou um clique do momento e chamou a atenção.

Toda arrumada, usando um look preto e com acessórios dourados grandes, a herdeira da jornalista com o empresário esbanjou beleza com muita elegância. Nos comentários da publicação, muita gente achou a jovem parecida com a mãe. Veja a foto aqui!