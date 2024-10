João Gomes diverte ao revelar ‘tatuagem’ com o nome da esposa em local secreto

Será? João Gomes diverte seguidores ao afirmar que fez tatuagem com o nome da esposa, Ary Mirelle, em local secreto do corpo

Na última quinta-feira, 25, João Gomes divertiu seus seguidores ao afirmar que fez uma 'tatuagem' com o nome da esposa, Ary Mirelle, em um local secreto do corpo. Enquanto respondia a uma caixinha de perguntas durante a lua de mel, o cantor afirmou ter decidido eternizar o nome da amada, que desmentiu o marido e se divertiu com a brincadeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, João decidiu reservar um tempo da viagem romântica para interagir com os seguidores, quando foi questionado sobre a maior ‘loucura de amor’ que fez por Ary. Sério, o cantor de piseiro afirmou que tatuou o nome dela: “Eu tenho uma tatuagem com o nome dela em um lugar secreto”, iniciou.

“É mentira”, Ary rebateu e em seguida entrou na brincadeira: “Ele tem assim, quando abre a bunda”, ela disse e foi repreendida pelo marido: “Ei, era um lugar secreto”, o cantor caiu na risada e a esposa continuou a brincar: “Fica escondida, quem quiser ver tem que pagar”, disparou. “Tá me vendendo no meio da galera?”, João deu risada e viralizou com o vídeo.

Vale lembrar que apesar de brincar sobre a tatuagem com o nome da esposa, João Gomes tem um desenho muito especial eternizado em sua pele. Após o nascimento do primogênito com Ary Mirelle, o cantor decidiu marcar o pezinho do recém-nascido, além de seu nome, Jorge, e sua data de nascimento: 16 de janeiro de 2024.

Inclusive, o amor pelo pequeno é tanto que Ary e João não aguentaram ficar longe do menino e decidiram levar o bebê para viagem de lua de mel em Alagoas, pouco depois de oficializar a união na última segunda-feira, 21, em Recife: "Os pais apegados que não conseguem ficar longe do filho", brincou ela, que também levou a babá para acompanhar a viagem.

Filho de João Gomes e Ary Mirelle passa mal durante lua de mel:

João Gomes e Ary Mirelle estão aproveitando a lua de mel em Alagoas ao lado do filho, Jorge, de apenas nove meses. Após oficializar a união na última segunda-feira, 21, em Recife, o casal decidiu levar o pequeno na viagem, mas nesta quinta-feira, 24, ela revelou que o bebê está tendo febre. Nos stories do Instagram, a influenciadora desabafou.

