Médico faz alerta sobre diagnóstico de Carla Prata: 'Não há cura'

Na última terça-feira (8), Carla Prata (43) usou seu perfil nas redes sociais para fazer um relato pessoal. A influenciadora digital foi diagnosticada com miastenia gravis, doença autoimune rara e incurável que causa fraqueza muscular. A apresentadora decidiu aproveitar o momento para compartilhar mais informações sobre a condição para os seguidores. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre os sintomas e tratamentos disponíveis neste caso.

"A miastenia gravis é uma doença neuromuscular autoimune, na qual a comunicação entre os nervos e o músculo é afetada. Isto é, normalmente o nervo que conduz o impulso elétrico libera uma substância chamada acetilcolina que é absorvida por receptores no músculo e isso faz com que o músculo contraia. No caso da miastenia, os receptores de acetilcolina do músculo são destruídos pelo ataque autoimune e o nervo não consegue comunicar ao músculo para realizar a contração muscular", explica.

"Geralmente, o principal sintoma da miastenia é a fraqueza e fadiga muscular. Podendo haver diferentes formas da doença, sendo a ocular muitas vezes o primeiro sintoma, é o borramento visual e queda da pálpebra e visão dupla (mais comum no início): ptose (queda da pálpebra) e diplopia (visão dupla)", acrescenta.

Além disso, o neurologista destaca que os pacientes com miastenia gravis ainda podem apresentar dificuldade para engolir, falar, mastigar, fraqueza em pescoço, ombros, braços, coxas e, em casos mais graves, fraqueza respiratória [crise miastênica].

"Como na maioria das doenças autoimunes, não há cura, mas há tratamento que visa diminuir o ataque autoimune aos receptores de acetilcolina e assim diminuindo ou cessando os sintomas (...) O manejo da doença passa por além do tratamento da afecção autoimune, com remédios e intervenções médicas, também por adaptação das atividades, economia de energia, terapia ocupacional e apoio psicológico para manter o paciente o máximo nas suas atividades da vida diária", finaliza.

