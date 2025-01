O ex-BBB Eliezer mostra o momento em que cerca o roedor após lidar, por dias, com a invasão dos animais na casa em que vive com Viih Tube e os filhos

A influenciadora digital Viih Tube anunciou, nesta terça-feira, 7, que o marido, Eliezer, matou um dos ratos que invadiram sua mansão em Granja Viana, Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Os ex-participantes do BBB fizeram armadilhas anteriormente, mas não obtiveram sucesso com a tática.

"Eli matou um rato! E eu falei para ele que ele era muito cagão... Achava que ele não ia matar o rato porque tinha dó. Eu também tenho dó. Mas infelizmente são pragas que trazem muitas doenças perigosas", contou por meio dos stories em seu perfil no Instagram.

Mas Viih acredita que tenha mais roedores na casa: "Não querendo decepcionar, mas não é um rato só. Teve uma vez que vi dois ao mesmo tempo, na câmera. Tem um lugar que tinha muito cocô também e não parecia ser de um rato só", confessou.

O que aconteceu?

O rato foi encontrado no quarto de recebidos do casal, que tem os filhos Lua Di Felice, de um ano, e Ravi, de um mês.

Eliezer gravou uma série de vídeos do momento e compartilhou os registros por meio dos stories de seu perfil no Instagram na noite nesta segunda-feira, 6. "Te peguei, filho da mãe, agora sou eu ou você, brother", ameaçou antes matar o roedor. "Depois de uma guerra entre o bem e o mal, dias, dias e dias, pegamos um (risos)", contou.

Eliezer ainda provocou Viih: "Fala agora que eu não faço papel de homem. Eu falei para você, preciso de ajuda só para pensar como vou resolver essa situação. Daí você falou: 'Faça, você. Pai de família se vira'. Daí respondi: 'Agora você vai ver. Senta aí e assiste'. Ficou me assistindo e me prendeu no quarto com o rato. Foi um jogo de estratégia. Joguei mais do que no Big Brother para pegar esse bicho", expôs.

