Especialista aponta cuidados para evitar nova invasão de ratos em residência de Viih Tube e Eliezer

Enquanto aguarda uma nova dedetização em sua residência, Viih Tube (24) não esconde sua frustração ao ver sua intimidade tomada por roedores. A influenciadora digital, casada com Eliezer (34), está preocupada com o bem-estar de sua família, incluindo os filhos pequenos, com a chegada dos animais. Em entrevista à CARAS Brasil, a agente de combate às endemias Aline Borges, lista cuidados que o casal pode ter para evitar uma nova invasão.

"O ideal é fazer uma avaliação do ambiente e do entorno, para identificação de possíveis causas que levam à infestação. Alterações climáticas, chuvas excessivas, podem favorecer o aparecimento dos roedores. A primeira recomendação é realizar barreiras físicas na casa. Vedar bem ralos, grelhas de escoamento de água, instalar válvulas de retenção nas tubulações de água e esgoto", aponta a especialista.

"Os ratos se reproduzem o ano todo, mas nos períodos mais quentes eles ficam mais ativos. A gestação dura em média de 19 a 22 dias, podendo gerar de 5 a 12 filhotes, vai depender da espécie, oferta de alimentos, local, etc. Então, é fácil se iniciar uma infestação", acrescenta.

No dia 4 de janeiro, Eliezer usou seu perfil no Instagram para informar aos seguidores sobre a invasão dos roedores. O ex-participante do BBB 24 ainda pediu ajuda aos fãs para solucionar o problema de forma rápida, mas até o momento nada foi efetivo. Em seus Stories, Viih Tube confirmou nesta segunda-feira (6) que estava aguardando a chegada de uma nova equipe de dedetização.

Aline Borges esclarece que os roedores procuram alimentos e abrigo, incluindo até mesmo ração de animais: "Não deixar ração dos animais disponível nas vasilhas, principalmente a noite, que é o horário de atividades dos ratos. Armazenar a ração dos animais em tambores que tenham uma boa tampa de vedação. Se na casa tiver árvores frutíferas, sempre fazer a recolha das frutas maduras que caem no chão".

A agente de combate às endemias ainda dá uma dica para o casal, que já está enfrentando a "visita" dos ratos. De acordo com ela, o melhor é fazer um controle com raticidas. "Eles podem fazer a desratização com uma empresa particular ou ver se a prefeitura fornece esse serviço. A desratização é bem segura, o veneno fica armazenado dentro de uma caixinha própria e vedada, abre apenas com uma chave própria e permite apenas a entrada dos roedores. Então é bem segura para ambientes que tem crianças e animais domésticos", esclarece.

"Tem que se atentar a possíveis alimentos que foram consumidos pelos ratos. Haverá sinais, embalagens roídas, por exemplo. Nesses casos, descartar esses alimentos e não fazer o consumo, por conta do risco da contaminação desses alimentos. Os ratos tem o hábito de urinar e defecar no local que eles se alimentam"conclui.

