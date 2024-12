Eliezer agradece mãe de Viih Tube em fase delicada: “Melhor sogra”

O ex-BBB Eliezer afirma que Viviane Di Felice tem se dividido para cuidar da mãe, Isaura, e para estar com o restante da família

O ex-BBB Eliezer não economizou elogios aos sogros ao falar sobre o momento delicado que vem enfrentando na família. O marido da influenciadora digital Viih Tube disse que a avó dela teve um AVC no último sábado, 30, e foi internada. Segundo ele, Viviane Di Felice, sua sogra, teve que voltar às pressas para Sorocaba (SP) para cuidar da mãe dela, mas se divide em 10 para estar com a família.

“Eu tenho a melhor sogra do mundo, gente. Obrigado, Viviane, por tudo o que você faz pela gente. E o melhor sogro também, Enrico Degan: obrigado por tanta dedicação com a minha pequena”, escreveu.

Mais cedo, o ex-BBB falou que ver sua filha mais velha, Lua, bem e feliz é o que tem dado forças para ele e Viih Tube. Ravi, que nasceu em 11/11, está internado em São Paulo.

Detalhes a respeito da saúde do bebê ainda não foram divulgados, mas Viih Tube já negou que ele tenha uma doença crônica. A influenciadora informou que os médicos não deram um diagnóstico a respeito da condição do recém-nascido. Ela, inclusive, chegou a pedir para que as pessoas parem de especular coisas envolvendo Ravi: “Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso!”.

Entenda o caso

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo desde o dia 24 de novembro. O menino foi hospitalizado na semana passada e até agora os médicos não chegaram em um diagnóstico para o caso do neném que não tem nem um mês de vida.

Assim que nasceu, Ravi apresentou dificuldades ao respirar e chegou a passar por checagens devido ao trabalho de parto de 19 horas. Porém, o menino apresentou melhora e o quatro respiratório já está normalizado, o que também descarta uma possibilidade de diagnóstico.

Quando a notícia da internação do bebê veio à tona, se falou que ele foi submetido a uma cirurgia às pressas, mas Viih Tube desmentiu essa informação. "Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus", desabafou.