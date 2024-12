Mãe de Viih Tube atualiza quadro de saúde da vó da influencer e revela medo

Mãe da influenciadora Viih Tube, Viviane Di Felice detalha mais informações sobre o estado de saúde de dona Isaura após AVC

A nutricionista Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital Viih Tube, atualizou os seguidores nesta terça-feira, 3, sobre a saúde da avó da influencer, que foi internada às pressas por causa de um AVC. A matriarca mostrou registros da idosa deitada no quarto do hospital. Ela está conversando com um pouco de dificuldade, o que para Viviane foi motivo de celebração, já que a família tinha medo do ocorrido deixá-la em estado vegetativo.

"Ela está melhor na medida do possível depois de um caso desses que é grave. Fiquei muito feliz porque ontem à noite ela deu uma palavrinha. Afetou a fala, mas ela está conseguindo desenrolar", celebrou nos stories do Instagram.

Segundo Viviane, a apreensão da família por sequelas mais graves se devem ao fato de que a avó de Viih Tube já tinha a saúde bastante debilitada.

Em seguida, Viviane dividiu o momento em que a mãe disse algumas palavras, respondendo que estava bem. É possível ver também que a mulher ainda está usando uma sonda no nariz e que, mesmo com a saúde fragilizada, já pôde receber a visita de familiares.

Viih Tube fala sobre estado de saúde do filho Ravi

Desde o dia 24 de novembro, Ravi, o filho caçula de Viih e Eliezer, está internado para que médicos investiguem um problema de saúde do bebê, do qual a equipe está incerta sobre o que se trata.

Fragilizada, a influenciadora foi às redes pedir para que as fake news sobre o bebê parassem e dizer que está afastada da web para focar somente nos cuidados com a família: "Obrigada a todas orações, mensagens positivas, peço do fundo do meu coração que continuem por nós! Está funcionando! como agradecer a tanta gente orando pelo meu filho! Gerar testemunho dói!", disse.