Beatriz Reis mostra bastidores de gravação na Globo: 'Parece que estou sonhando'

A ex-BBB Beatriz Reis celebrou a oportunidade de gravar a vinheta de fim de ano da TV Globo ao lado de outros famosos

Beatriz Reis, a Bia do Brás, segue colhendo frutos de sua participação no BBB 24, da TV Globo! Após realizar o sonho de atuar em novela, a ex-sister está comemorando uma nova conquista em sua vida profissional: a gravação da famosa vinheta de fim de ano da emissora.

Em seu Instagram oficial, Beatriz compartilhou um registro especial dos bastidores de seu encontro com outros famosos nos Estúdios Globo. No vídeo, a ex-BBB aparece ao lado de Xuxa Meneghel, Nathalia Dill, Gil do Vigor, Dira Paes, Angélica, Letícia Colin, entre outros.

Bastante animada, ela não escondeu a felicidade de poder realizar mais um sonho de infância. "Eu vejo esse vídeo e parece que estou sonhando! Quando eu era criança assistia na sala da minha casa, cantava essa música, dançava e me imaginava dentro desse comercial e hoje eu estou sentada na sala da minha casa me assistindo nesse comercial", escreveu Beatriz Reis na legenda.

"Acredite que Deus ainda realiza sonhos. Nem sei mais o que dizer… Falta até palavras", completou a ex-BBB. Vale lembrar que a vinheta de fim de ano da Globo 2024 foi ao ar pela primeira vez no domingo, 1 de dezembro.

Beatriz Reis se surpreende com presente luxuoso de Carlinhos Maia

Recentemente, a ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis foi surpreendida pelo influenciador digital e humorista Carlinhos Maia. Através das redes sociais, ele revelou que encontrou a famosa durante um passeio no shopping em São Paulo e a presenteou com duas bolsas de uma marca de luxo.

No vídeo compartilhado, o influenciador diz que ela poderia escolher qualquer presente sem se preocupar com o preço. Bia ficou indecisa e teve dificuldade em escolher, mas, no fim, o amigo decidiu presenteá-la com os dois itens; confira detalhes!

