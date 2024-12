Ex-BBB Gustavo Marsengo exibe situação do rosto após procedimento: 'Não se assustem'

O ex-BBB Gustavo Marsengo explicou a reação de seu rosto, que ficou bastante inchado, após realizar uma cirurgia de transplante capilar

Ex-participante do BBB 22, Gustavo Marsengo usou as redes sociais para compartilhar com o público novos detalhes da repaginada em seu visual. Noivo da médica e também ex-BBB Laís Caldas, ele decidiu realizar uma cirurgia de transplante capilar antes de subir ao altar com a amada.

No último domingo, 1, Gustavo apareceu em seus stories no Instagram com o rosto inchado e explicou que a reação após o procedimento é normal. O ex-brother ainda relatou que o fato de não ter seguido à risca algumas indicações médicas pode ter colaborado para o inchaço.

"Não se assustem, não. Inchou bastante. Acho que é porque eu dormi de lado. Contrariei algumas indicações, mas é que eu não consigo dormir de barriga para cima. Arranjei uma posição para dormir de lado, e acho que isso ajudou a descer todo esse inchaço. Agora é fazer bastante gelo, ficar com a cabeça para cima. Mas não precisam se preocupar. Nos três primeiros dias é bem normal acontecer isso", esclareceu Gustavo Marsego.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís & Gustavo (@lagustaamor)

Vale lembrar que o ex-BBB raspou o cabelo recentemente para a realização do transplante capilar. Fontes próximas ao casal informaram que, com aprovação total de Laís, o noivo está animado com o resultado do procedimento, que promete deixar o cabelo mais volumoso e estiloso para o tão esperado dia do casamento.

Para quem não sabe, Gustavo Marsengo e Laís Caldas se conheceram durante o confinamento do BBB 22, da TV Globo, e engataram o romance ainda no reality show. Após a eliminação de ambos, eles seguiram juntos na 'vida real' e, atualmente, estão noivos, com a cerimônia de casamento marcada para 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Laís Caldas reflete sobre participação no BBB 22

Recentemente, Laís Caldas separou um tempo para responder perguntas dos seguidores no Instagram. Entre os questionamentos que recebeu, ela refletiu sobre sua participação no BBB 22.

Sendo criticada durante o reality show por ser rival do vencedor, Arthur Aguiar, a médica garantiu que não se arrepende das atitudes que teve na casa mais vigiada do Brasil. Ao longo de seu relato, Laís também compartilhou que acredita que entrou na defensiva na tentativa de ser forte, mas, por conta disso, tomou atitudes das quais não se orgulha; confira detalhes!

Leia também: Laís Caldas explica flop da sua edição e sucesso do BBB 24: ‘Carregou nas costas’