Marjorie Estiano faz rara aparição com o namorado. Saiba quem é!

A atriz Marjorie Estiano está apaixonada! Ela surgiu em um passeio com o namorado na noite de domingo, 1º, no Rio de Janeiro

A atriz Marjorie Estiano fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, o médico Marcio Maranhão, na noite de domingo, 1º. Os dois foram flagrados pelos paparazzi na saída de um cinema, no qual foram assistir ao filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello.

Nas fotos, Marjorie e Marcio apareceram caminhando lado a lado enquanto conversavam, e ela também foi vista ajeitando o cabelo do amado.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde junho de 2022. Ele é o autor do livro Sob Pressão - A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, que foi a obra que inspirou a série Sob Pressão, da Globo, na qual ela interpretou uma das personagens centrais.

Em dezembro de 2022, o casal foi visto no estúdio do programa Domingão com Huck, da Globo. A atriz foi a campeã na categoria de Atriz de Série no prêmio Melhores do Ano. Quando ela foi anunciada como a vencedora, a câmera flagrou a artista ao lado do seu namorado, o médico Marcio Maranhão. Os dois estavam sentados lado a lado na plateia de famosos do programa.

Marjorie Estiano e Marcio Maranhão - Foto: Thiago Martins / AgNews

Look poderoso de Marjorie Estiano

A atriz Marjorie Estiano atraiu todos os olhares ao aparecer com um vestido justíssimo ao seu corpo na noite de lançamento da série Fim, do Globoplay, no Rio de Janeiro. A estrela apareceu com um vestido no maior estilo de ‘embalado a vácuo’ e esbanjou toda a sua beleza.

Para a noite especial, a artista usou um vestido de látex bege, que ficou justíssimo em seu corpo e destacou suas curvas impecáveis. Inclusive, esse vestido já apareceu sendo usado pela socialite Kim Kardashian, que é conhecida por usar roupas justas e chamativas.

A série Fim estreia nesta semana na plataforma de streaming.

Foto: Santiago de Andrade/Agnews