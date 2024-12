Paloma Bernardi revela personagem marcante e atriz veterana que carrega no coração: 'Desafiadora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paloma Bernardi fala sobre personagens marcantes e carinho por atriz veterana

De volta à Globo após nove anos, Paloma Bernardi(39) estará na quarta temporada da série Arcanjo Renegado, prevista para estrear em 2025 no Globoplay. A atriz passou por uma transformação no visual para viver sua nova personagem, ainda pouco conhecida do público.

Com uma carreira repleta de sucessos, a estrela conta em entrevista exclusiva à CARAS Brasil que estava aguardando uma personagem capaz de fazê-la deixar sua zona de conforto e de desafiar. Ao que parece, o papel chegou.

"Eu já tive grandes oportunidades de me ver atuando em personagens de A a Z. Eu já fiz a mocinha, fiz a vilã, fiz comédia, fiz drama, eu acredito que todo tipo de personagem se torna especial e único quando chega nas minhas mãos. Porém, nesse momento, eu gostaria de me desafiar com personagens que me tirariam da zona de conforto, que me colocaria num lugar distante da minha realidade, onde eu pudesse mergulhar num universo diferente do meu, e possa mostrar diferentes perspectivas de vida", conta.

Falando em personagem, ela relembra a mais marcante da sua carreira e fala com carinho da atriz Lilia Cabral (67), atualmente no ar na novela das seis Garota do Momento como a vilã Maristela, com quem trabalhou em Viver a Vida (2009.



"Tive várias e por diferentes motivos. A Mia, de Viver a Vida, foi marcante porque foi minha estreia na teledramaturgia e contracenei logo de cara com grandes nomes do mercado artístico, alguns que trouxe pra minha vida até hoje, como a Lilia Cabral, por exemplo. A Samara, de A Terra Prometida, também me marcou bastante, foi a minha primeira antagonista, uma personagem muito desafiadora porque as ações de maldade dela eram pesadas às vezes", relembra a atriz.

"Não posso nunca deixar de mencionar a Rosângela, de Salve Jorge. Até hoje é uma personagem que marcou muito o público também, teve uma repercussão muito grande e, novamente, uma personagem que me desafiou bastante. Existem outras, mas acredito que essas foram as que mais vieram à mente", conclui.

