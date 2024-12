Juliana Paes se exibe na praia com os filhos e impressiona: 'Linda'

Cheia de beleza e estilo, Juliana Paes se exibe deslumbrante na praia e encanta ao surgir com os dois filhos; confira os cliques

A atriz Juliana Paes encantou ao mostrar alguns registros com os filhos na rede social. Neste domingo, 01, a famosa compartilhou os cliques com os herdeiros, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de sete, e chamou a atenção.

Além de surgir deslumbrante, com um look de praia estiloso e elegante, a musa posou com os meninos, frutos de seu casamento com o empresário Dudu Baptista, curtindo o momento e arrancou elogios dos seguidores.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista e sua dupla. "Deusa", faou a apresentadora Eliana. "Que família mais linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes postou outros cliques de toda sua família na praia. Recentemente, marido da atriz completou 47 anos e ela postou uma foto dando um beijão durante a comemoração do novo ciclo do esposo, com quem está casada desde 2008.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Como foi o pedido de casamento de Juliana Paes?

A atriz Juliana Paes divertiu ao relembrar como foi o pedido de casamento que recebeu do marido, o empresário Dudu Baptista, com que subiu ao altar em 2008. Tempos atrás, a famosa entrou no clima de tbt e resgatou os cliques do momento engraçado.

Em um restaurante em Paris, na França, o casal estava jantando quando ele decidiu fazer o pedido de uma forma já vista em filmes: colocando o anel na taça. Sem saber do que estava em seu champanhe, Juliana Paes só queria beber o líquido, mas Dudu tentava a alertar sobre o objeto.

"#TBT de um pedido de casamento e uma quase noiva que só queria tomar uma champa… Dudu Baptista, você lembra?", disse a famosa ao narrar o momento de forma engraçada.