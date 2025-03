Duda Nagle diz que agendou cirurgia para depois de luta contra Popó: 'Grandes chances'

O ator Duda Nagle falou sobre a preparação para enfrentar Acelino Freitas, o Popó, em uma luta de boxe no dia 17 de maio em São Paulo

O ator Duda Nagle se prepara celebrar seu aniversário de 42 anos de um jeito diferente. Ele vai enfrentar Acelino Freitas, oPopó, em uma luta de boxe no dia 17 de maio em São Paulo. Para o desafio, tem seguido uma intensa rotina de treinos e, além disso, deixou uma cirurgia agendada para caso algo aconteça.

"Essa é a oportunidade de testar tudo que eu já treinei durante a vida toda, contra uma super referência. Estar no ringue com ele já é uma honra", contou ele em entrevista à GQ Brasil divulgada nesta quarta-feira, 19.

E ele relembrou o convite que recebeu do dono do evento. "Eu topei meio que sem pensar. A luta foi antecipada justamente para a data do meu aniversário. Sabe quando você sente que tem sinais, tudo alinhado para viver essa experiência? Foi o que eu senti", detalhou.

Para a luta, o ator tem treinado intensamente todos os dias, com sessões de boxe que variam entre uma hora e meia a duas horas. Além disso, ele segue um treinamento físico específico para o esporte, incluindo exercícios na escadaria e atividades de mobilidade para prevenir lesões e alongamentos. Para finalizar, Duda realiza sessões de crioterapia para auxiliar na recuperação.

Cirurgia pré-agendada

O ator revelou ainda que já tem uma cirurgia pré-agendada para após a luta, caso "algo aconteça". Ele já planejava fazer um procedimento devido a crises de sinusite e decidiu aproveitar a oportunidade para realizar a cirurgia nesse momento.

"O pós-operatório é bem chato, tem que ficar uns 2 meses sem treinar, então fui adiando. Mandei mensagem para o meu médico: 'Vou lutar contra o Popó, há grandes chances de eu quebrar o nariz, se eu quebrar o nariz, quanto tempo eu tenho para fazer a cirurgia?'. Ele falou que são cinco dias, e já deixou pré-agendado para segunda-feira, a luta é num sábado", detalhou.

