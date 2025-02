Duda Nagle encanta ao exibir registros de final de semana com a filha, Zoe

Atualizando as redes sociais, o ator Duda Nagle deixou os seguidores encantados ao reunir fotos de dias de praia com a filha, Zoe

Alerta fofura! No último final de semana, Duda Nagle encantou os internautas ao exibir registros de dias de descanso com a filha Zoe , de 6 anos de idade. Fruto do antigo relacionamento do ator com Sabrina Sato, a pequena se divertiu na praia do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Duda reuniu fotos curtindo o mar com Zoe. Já em outra postagem, o ator mostrou que reuniu amigos - que também levaram seus filhos - para uma noite de churrasco descontraída. "Irado demais", escreveu ele na legenda da publicação. "Uhuuuuuu! Que barato este encontro de amigos para sempre", escreveu a jornalista Leda Nagle.

Ainda nos comentários, fãs e seguidores se derreteram pelos cliques de pai e filha. "Que lindas fotos!!", escreveu uma internauta. "Que paizão mais maravilhoso!", declarou outra. "É muito lindo ver o carinho do Duda com a Zoe, ele realmente é um super pai carinhoso, protetor e que dá todo o carinho e atenção pra ela, muito amor envolvido", elogiou mais uma.

Duda Nagle homenageia Sabrina Sato em data especial

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem a Sabrina Sato, que completou 44 anos de vida na terça-feira, 4. Por meio de seus stories no Instagram, o artista parabenizou a apresentadora, com quem viveu um relacionamento de 2016 a 2023, pelo início do novo ciclo.

Para ilustrar a mensagem de parabéns, Duda escolheu uma foto encantadora onde os dois aparecem ao lado com a filha, Zoe, de 6 anos. "Parabéns! Muita saúde e sorte! Muitos anos de vida! Tudo de bom para você. Feliz aniversário", escreveu o famoso na legenda da imagem. Confira a foto!

