Filho de Angélica e Luciano Huck curte noite romântica ao lado da namorada

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck celebrou os 6 meses de namoro com a influenciadora Duda Guerra

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck completou 6 meses de namoro com a influenciadora Duda Guerra nesta quinta-feira, 24. Para celebrar a data, os dois aproveitaram um jantar romântico à luz de velas. E o momento foi compartilhado pela jovem nas redes sociais.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou a decoração para o momento especial. Em seguida, resgistrou os dois sentados lado a lado em mesas dobráveis e assistindo televisão. E os pombinhos também trocaram beijos apaixonados.

Mais cedo, os dois trocaram declarações nas redes sociais. "Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais", declarou a nora de Angélica e Luciano Huck.

E o rapaz retribuiu o gesto. Em sua conta privada no Instagram, ele compartilhou uma imagem em que aparece beijando a amada e escreveu: “Mais um mês ao seu lado. Meu amor por você cresce mais cada dia. Feliz 6 meses meu amor, Te amo!”, declarou o herdeiro dos apresentadores. A mensagem foi repostada por Duda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Namorada de Benício Huck abre o coração sobre inseguranças com o corpo

Duda Guerra usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre suas inseguranças envolvendo seu corpo. Em recente publicação nos stories, ela surgiu emocionada com suas conquistas e a realização do sonho de ficar conhecida com suas redes sociais. E revelou que ao longo do ano, enfrentou alguns desafios. Mas a nova fase está lhe ajudando a lidar com isso.

“Ver que estamos crescendo e fazendo a diferença é bom demais. Esse ano com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi muitos "amigos" comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/ tenho dificuldade em aceitar meu corpo e com certeza a internet me salvou: Vocês são demais, obrigada por tudo. Ainda vamos fazer muita história”, disse.

Leia também: Saiba quem são as namoradas dos filhos de Angélica e Luciano Huck