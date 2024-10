Namorada de Benício Huck abre o coração sobre inseguranças com o corpo: ‘Aceitar’

Namorada de Benício Huck, Duda Guerra compartilha desabafo e revela suas inseguranças e dificuldades em aceitar seu corpo

Na noite da última quarta-feira, 23, a influenciadora digital Duda Guerra usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre suas inseguranças envolvendo seu corpo. Com apenas 16 anos, a namorada de Benício Huck, que é o filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, falou sobre como tem lidado com essas questões.

Nos stories de seu perfil no Instagram, que já conta com mais de 100 mil seguidores, Duda compartilhou que estava emocionada com suas conquistas e a realização do sonho de trabalhar com suas redes sociais. Na sequência, a jovem revelou que, ao longo do ano, enfrentou diversos problemas, incluindo inseguranças em relação ao corpo e ansiedade.

Mas Duda destacou que a nova fase estava a "salvando" e que o apoio dos seguidores foi fundamental para ajudá-la a lidar com seus problemas, como uma rede de apoio: “Me bateu uma onda de gratidão! Nunca pensei que ia estar vivendo esse momento. Ir para a internet sempre foi um sonho pra mim”, a adolescente refletiu ao dividir um clique emocionada.

“Ver que estamos crescendo e fazendo a diferença é bom demais. Esse ano com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi muitos "amigos" comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/ tenho dificuldade em aceitar meu corpo e com certeza a internet me salvou: Vocês são demais, obrigada por tudo. Ainda vamos fazer muita história”, disse.

Vale lembrar que a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, de 16 anos, chamou a atenção ao aparecer com o herdeiro do meio de Angélica e Luciano Huck em um festival de música no Rio de Janeiro em setembro de 2024. Cheia de estilo, a garota não passou despercebida e já conquistou milhares de seguidores em suas redes sociais.

Benício Huck ganha declaração romântica da namorada:

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck iniciou a manhã desta quinta-feira, 24, em clima de muito romance! O jovem foi surpreendido com uma declaração de amor da namorada, Duda Guerra, que celebrou mais um mês de união do casal. Ela se declarou ao compartilhar registros de uma viagem que os dois fizeram juntos recentemente.

