Dono da casa onde caiu avião da Voepass tem atitude para homenagear vítimas

Em homenagem às vítimas do avião da Voepass, dono da casa onde aeronave caiu toma atitude no Dia dos Pais e mostra o que fez

O dono da casa onde o avião da Voepass caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo, tomou uma atitude para homenagear as 62 vítimas do acidente. Luis Augusto Oliveira, que teve parte de sua propriedade atingida pela aeronave, colocou algumas coisas em seu quintal para celebrar o Dia dos Pais neste domingo, 11, lembrando das pessoas que morreram.

O analista de sistema então colocou um vaso de flores, uma vela e um chocolate, doce que seria para as crianças que também partiram na tragédia. O proprietário da residência então postou um vídeo mostrando a homenagem para as famílias.

''Fica aos familiares os meus sentimentos, a minha solidariedade e tenha certeza que nesse dia especial deixei depositado lá um vaso de flor, uma lâmpada acesa, uma velinha, um chocolatinho porque teve crianças ali'', falou ele que conseguiu sair com a família do local ilesos.

''Hoje eu acolho 62 famílias dentro do meu coração'', disse o morador. O senhor ainda contou dedicar bastante tempo em cuidados com o jardim. ''Deixei um espaço maravilhoso na minha casa para que ali eles descansem suas almas e deixe a família toda confortável", declarou.

Neste domingo, 11, o Fantástico mostrou matérias com as famílias de algumas da vítimas. A mãe de uma menina, de 3 anos, comoveu não apenas os telespectadores ao falar da filha falecida, como também a apresentadora Poliana Abritta, que quase desabou ao vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Augusto Oliveira (@vinhedoaugusto)

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.