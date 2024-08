Mãe de menina, de 3 anos, diz que sentiu morte da filha em avião

Pela primeira vez, mãe da menina Liz, de 3 anos, fala sobre partida da filha em queda de avião da Voepass; garota estava com o pai

A mãe de Liz Ibba dos Santos, a jornalista Adriana Ibba, comoveu ao falar sobre a morte da pequena, de 3 anos, na queda do avião da Voepass. Em entrevista ao Fantástico, ela falou que sentiu a partida de sua única herdeira que estava acompanhada do pai a caminho de Florianópolis para passar o Dia dos Pais com a família dele.

A menina viajava com o pai, o programador Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, com quem a jornalista dividia a guarda da filha. Ele tinha ido para Cascavel, no Paraná, buscar Liz para irem até Florianópolis, mas, antes fariam escala em São Paulo.

Ao chegar ao trabalho, Adriana conta que ficou sabendo da notícia da queda de um avião, porém, não tinha confirmação de que seria a aeronave que a garota estava. "Eu estava chegando para trabalhar e me mandaram o link de que um avião de Cascavel tinha caído. E eu entrei transtornada. Direto para a sala da minha chefe e falei 'é verdade que caiu um avião, essa notícia é de agora, é isso?", questionou aos colegas.

A mãe de Liz então mandou mensagem e viu que não havia chegado no celular de Rafael e que só teve a confirmação no final do dia com a saída da lista dos nomes das vítimas. "Eu acho que eu senti. Mãe sente, né? Eu perdi a melhor parte de mim. A coisa mais bonita. Ela era alegre, abraçava e beijava", comentou o que sentiu.

Adriana ainda mostrou as últimas mensagens que recebeu de Liz brincando no aeroporto com um menino, Joslan Gonzalez, que também foi vítima da queda ao lado de sua mãe e sua vó, além do cachorrinho deles. "Já estou no avião, beijo", falou a menina em seu último áudio para a mãe.

Antes da matéria ser exibida no Fantástico, a apresentadora Poliana Abritta quase chorou e pediu desculpas no programa ao não conseguir introduzir a reportagem direito. A jornalista ficou muito emocionada ao ouvir os relatos das famílias das vítimas do avião que caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo.

“Eu acho que eu senti.. mãe sente né?"

A mãe da Liz, assim como todos que perderam alguém simplesmente merece toda luz e conforto nesse momento 😭 #Fantástico

pic.twitter.com/EVXjMhYX5a — apenas Rods. (@oisourodz) August 12, 2024

Sandy se comove com fã de 3 anos morta em queda de avião

A menina Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ela estava na companhia de seu pai, Rafael Fernando dos Santos. E a cantora Sandy se comoveu com a história da pequena ao saber que ela tinha a música dela, Areia, como a sua favorita.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a cantora disse estar comovida com a história da pequena. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou. Saiba mais aqui.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.