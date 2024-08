A atriz Deborah Evelyn comoveu os fãs ao falar sobre a saudade que sente do marido, Detlev Schneider, que morreu há 1 ano

A atriz Deborah Evelyn usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19 para falar sobre a saudade que sente de seu marido, o alemão Detlev Schneider, que morreu há um ano vítima de um câncer.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e lamentou a que o amado faz. Os dois estavam juntos há 10 anos e viviam uma relação discreta e à distância, já que o arquiteto morava em Nuremberg, na Alemanha.

"Um ano… e a saudade só aumenta, saudade, saudade, saudade… A falta que você me faz todos os dias, a dor no peito…", escreveu Deborah. A atriz completou o texto com uma frase em alemão: "Ich liebe dich für ewig mein Schatz (Eu te amo para sempre, meu tesouro)."

Os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Um abraço carinhoso pra você", disse a jornalista Fátima Bernardes. "Querida, se sinta abraçada", escreveu a atriz Fernanda Nobre. "Ah, minha querida… Estamos juntas", falou a atriz Claudia Abreu. "Que Deus continue te fortalecendo. Meus sentimentos", desejou uma seguidora.

Vale lembrar que Deborah já foi casada com o diretor Dennis Carvalho, com quem tem uma filha, Luiza Carvalho.

Confira:

Deborah Evelyn fala sobre a morte do marido

No fim do ano passado, em entrevista a Coluna Play, do jornal O Globo, Deborah Evelyn contou sobre como está lidando com a dor da perna. Na ocaisão, ela disse que estava focada no trabalho enquanto gravava a novela Dona Beja, da HBO Max.

"Está sendo não sei se uma cura, mas o único caminho viável. Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama: saber que vou encontrar pessoas boas e talentosas na gravação. Acho que, se não tivesse essa novela agora, não sei como eu estaria. Perdi o amor da minha vida. Aquela pessoa com quem dividia a minha vida, que teoricamente não era para ter ido embora tão antes assim. Foi um encontro muito especial", disse ela. Saiba mais!