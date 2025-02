O cantor Leonardo, de 61 anos, publica nova foto com bebida na mão para mostrar os seus dias de descanso nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 20

O cantor sertanejo Leonardo, de 61 anos, publicou uma nova foto sobre os seus dias de descanso nos Estados Unidos. Desta vez, o artista posou tomando um drink em Las Vegas, Nevada . "Com a programação em dia", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 20.

Na seção de comentários do post, os fãs do artista reagiram: "Hoje o butequeiro enriquece"; "Combustível" e "Deixa ele que ele bebe", foram algumas das mensagens presentes na publicação de Leonardo.

Confira abaixo:

O cantor, que roubou a cena durante o parto do neto, José Leonardo, com uma garrafa de whisky na mão, havia anunciado os seus dias de descanso com uma foto repleta de bebidas. Confira, abaixo:

Leonardo com garrafa de whisky durante nascimento do neto

Em setembro do ano passado, Leonardo chamou a atenção durante o nascimento do neto José Leonardo, filho da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Conhecido por seu bom humor e personalidade descontraída, na ocasião o sertanejo foi flagrado no hospital com uma garrafa de whisky, o que rendeu muitos comentários divertidos nas redes sociais.

“O Leonardo com um whisky [risos]”, comentou o influencer Alvaro, muito amigo de Virginia Fonseca. “O Leonardo véi eu amo esse cara”, escreveu o influenciador Renato Sertanejeiro. Confira!

