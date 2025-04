Leticia lembra decisão que tomou para preservar casamento com Juliano Cazarré: 'Difícil'

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré recordou uma decisão importante que tomou em prol de seu casamento com o ator Juliano Cazarré

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais para relembrar uma decisão importante que tomou em prol de seu casamento com o ator Juliano Cazarré. Em um vídeo compartilhado nesta quarta-feira, 2, ela contou que pediu demissão de seu emprego para se mudar para outra cidade com o marido, que havia conseguido um novo trabalho.

"Há 10 anos eu tomei uma decisão que podia custar o meu casamento. Eu precisava escolher: continuava no meu concurso público, uma vaga que tinha sido super difícil de conquistar; ou eu pedia demissão e me mudava para uma outra cidade para acompanhar meu marido em um trabalho novo", iniciou ela.

"A decisão era difícil. Eu morava na cidade que eu mais amava, ganhava bem, trabalhava só 6 horas por dia e sabia que podia ser muito feliz ali. E mais: a maioria das pessoas achava uma loucura alguém pedir demissão de um concurso, ainda mais tendo dois filhos pequenos", continuou.

E contou o que a ajudou a tomar a decisão. "Só que eu estava meio que em uma crise, bem dividida assim. E fiz o que eu sempre faço para pensar com clareza: fui correr. Fui para o Parque da Cidade, em Brasília, e dei a maior volta que tem lá. São 10 km. Só que, quando eu terminei, ainda não tinha decidido. Então, resolvi dar outra volta. 20 km depois, eu sabia o que tinha que fazer. Fui embora, porque trabalho a gente arranja outro. Concurso a gente passa de novo, mas a minha família e o meu casamento são os únicos que são para vida toda".

E finalizou: "Foi assim. Eu me demiti, mudei de área, comecei a estudar moda, trabalhei nas maiores revistas do Brasil, criei a minha própria revista, viajei pelo mundo, fiquei feliz, continuei casada e a gente teve mais filhos. E lá se vão 16 anos juntos".

Veja a publicação:

