Relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme chega ao fim

Ao que tudo indica, Bruna Marquezine e João Guilherme não formam mais um casal. Os artistas, que estavam juntos há cerca de um ano, decidiram encerrar o namoro de forma amigável.

A assessoria de imprensa dos astros confirmou a informação com exclusividade para o site HugoGloss e afirmou que Bruna e João pedem privacidade neste momento.

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", disse o texto.

Desde 2023, os dois eram vistos juntos, levantando rumores de um possível namoro. Porém, a confirmação só aconteceu, oficialmente, em agosto de 2024.

Festa

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais ao ir pela primeira vez na fazenda do então sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás. Ela esteve no local para celebrar o aniversário do seu namorado, o ator João Guilherme, mas chamou a atenção por não aparecer nos vídeos e fotos dos outros convidados.

Com isso, a estrela virou assunto e os internautas até suspeitaram que ela estaria fugindo dos celulares dos presentes no evento. No entanto, João colocou um ponto final nos rumores ao compartilhar fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda.

Então, Bruna aproveitou o post do amado para falar pela primeira vez sobre a viagem para Goiás. Nos comentários do post dele, a atriz disse: “Foi bom demais! Você merece”, disse ela na ocasião.

O marido de Sasha, João Lucas, também resolveu comentar sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e a família de Leonardo. Nos últimos dias, o cantor esteve presente com a atriz na fazenda Talismã para o aniversário de 23 anos de João Guilherme e viu o que se passou por lá.

