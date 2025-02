De férias, Poliana Rocha publica novas fotos com Leonardo nos Estados Unidos

A empresária Poliana Rocha e o marido, o cantor sertanejo Leonardo, se divertem com os amigos em cidade do Texas, Estados Unidos

Nesta segunda-feira, 17, a empresária e influenciadora Poliana Rocha, de 48 anos, publicou novas fotos da viagem de férias com o marido, o cantor sertanejo Leonardo, de 61, por meio de seu perfil no Instagram. Na série de registros, o casal aparece entre amigos em passeio na cidade de San Antonio, no Texas, Estados Unidos.

"Férias com o marido e amigos", escreveu na legenda da publicação. No story, Poliana compartilhou um vídeo em que Leonardo aparece cantando com os amigos.

Confira, abaixo, as imagens:

Poliana e Leonardo são pais do cantor Zé Felipe, de 26, um dos seis filhos do sertanejo. Recentemente, ela falou sobre a convivência com os herdeiros do marido.

“Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos. Todo mundo que convive comigo sabe disso. E não é para provar nada para ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada para o Leonardo, né?”, disse.

Leonardo se diverte ao andar em carro de aplicativo nos EUA

No último sábado, 15, a mãe de Zé Felipe mostrou o que o casal está fazendo nos Estados Unidos e se divertiu ao exibir um momento do amado dentro de um carro de aplicativo. Na ocasião, a loira comentou que Leonardo estava se divertindo ao "pegar a carona", afinal, no Brasil, ele tem motorista e seus próprios veículos.

"Ele tá achando o máximo andar de UBER", escreveu Poliana ao gravar o cantor sentado no automóvel e falando que iria aproveitar a noite bebendo. Confira!

