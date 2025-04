Jessica Simpson revela que consome esperma de cobra e explica o motivo

A cantora Jessica Simpson surpreendeu ao revelar um truque inusitado para melhorar a qualidade de sua voz. Veja o que ela disse!

A cantora Jessica Simpson surpreendeu ao revelar um truque inusitado para melhorar a qualidade de sua voz. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora de Blame Me apareceu ingerindo um “chá de ervas chinesas” e contou que esperma de cobra faz parte da receita da bebida.

“Eles dizem, ‘O que você está bebendo?’ Porque é essa coisa de erva chinesa. E eu digo: ‘Eu não sei. Meu treinador vocal me disse para beber”, falou a cantora. Segundo ela, o sabor é semelhante ao do mel. “Se você quer um bom vocal, você tem que beber esperma de cobra”, aconselhou.

Veja a publicação:

Jessica Simpson revela que um integrante do Backstreet Boys já foi apaixonado por ela

Recentemente, Jessica Simpson contou em sua biografia da época que dois cantores de boy bands eram apaixonados por ela. Em seu livro, "Movie Star: They Always Say They're Single", ela relembrou o VMA de 2001, onde era a musa de um integrante do Backstreet Boys, e de um integrante do grupo 'N Sync, outra boy band famosa na década de 2000.

"O telefone flip gigante explodia na minha bolsa, me fazendo pular cada vez que tocava. Ao meu redor, no tapete vermelho do after party do VMA da MTV de 2001, as estrelas pop femininas que eu mais admirava na indústria irradiavam glamour. E lá estava eu (...) Mais cedo, no hotel, eu tinha ligações perdidas deles ao mesmo tempo no meu celular e no telefone do quarto. Eu ficava alternando entre as ligações, colocando cada uma em espera quando a conversa se tornava muito séria sobre quando realmente iríamos nos encontrar. Eu era boa ao telefone e podia falar, mas pessoalmente, eu sabia que minha timidez significava que eu não seria capaz nem de olhar nos olhos deles", contou ela em seu livro.

A famosa não quis expor o nome de nenhum dos dois cantores, porém ela deu algumas pistas: "O Backstreet Boy podia ir à festa, ele disse. Achei que poderia evitá-lo. Quando eu era adolescente, fiquei na primeira fila de um de seus shows. Durante uma música, ele serviu uma garrafa de água por todo o corpo, girando o corpo enquanto olhava para mim o tempo todo. Perguntei se ele se lembrava disso e ele riu. Provavelmente foi um de seus movimentos", contou sobre um dos pretendentes.

