De biquíni, Maiara compartilha treino intenso e exibe corpo torneado

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, publicou novos registros de sua rotina de treinos na manhã deste sábado, 11. A artista de 37 anos compartilhou com os seus mais de 12 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram um vídeo em 'time-lapse', em que mostra, de maneira acelerada, os exercícios que realizou hoje.

De biquíni, a famosa exibe a silhueta sequinha e torneada durante os exercícios que realizava na academia com a ajuda de seu personal, Cleriston Rios. "Foi-se", escreveu nos stories de seu perfil na rede social.

Maiara elege bolsa luxuosa para novas fotos

Na última quarta-feira, 8, Maiara movimentou a web ao compartilhar novos registros curtindo um dia ensolorado. Na imagem, a artista exibiu a boa forma ao posar com um biquíni preto, que conta com uma manda trabalhada na parte de cima.

Em uma das fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Maiara ainda surgiu usando uma bolsa da marca Yves Saint Laurent, no valor de US$ 1,1 mil, o equivalente a R$ 6,7 mil segundo cotação atual.

Na seção de comentários da publicação, choveram elogios à Maiara. "Linda demais, minha diva!", ressaltou uma fã. "Beleza além do normal", declarou outra. "A mais linda do mundo todo", escreveu uma terceira.. Confira as imagens!

