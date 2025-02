Davi Lucca brilha com carisma e canta pagode em novo vídeo

Com apenas 13 anos, Davi Lucca, filho de Neymar Jr e Carol Dantas, impressiona ao cantar pagode e exibir sua simpatia diante das câmeras em entrevista

Davi Lucca, de 13 anos, filho mais velho de Neymar Jr. e Carol Dantas, mostrou todo o seu carisma durante uma entrevista no camarote do estádio do Santos, time de seu pai, na Vila Belmiro. O garoto pegou o microfone da repórter Nat Guareschi, soltou a voz e até cantou pagode com sua madrasta, Bruna Biancardi.

Em outro momento da entrevista, Davi, com apenas 13 anos, mostrou uma enorme desenvoltura ao narrar um gol de seu pai, Neymar. Com entusiasmo, o garoto descreveu a jogada: "Escanteio, essa bola está vindo... Na área, Neymar prepara o chute... Gol!". Após a narração, Davi fez questão de imitar a famosa comemoração de seu pai e fazendo o gesto icônico que Neymar costuma fazer após marcar um gol

Davi Lucca é o filho mais velho de Neymar Jr., que também é pai de Mavi, de 1 ano e 4 meses, fruto do relacionamento com Bianca Biancardi, e de Helena, de 7 meses, fruto de sua relação com a modelo Amanda Kimberlly. Neymar e Bruna estão esperando a chegada de mais uma menina, que se chamará Mel.

Confira o vídeo do filho do Neymar Jr. cantando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nat (@natguareschi)

O estilo de Davi Lucca

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, atraiu os olhares ao surgir estiloso para acompanhar o retorno do pai ao time Santos. Na noite desta sexta-feira, 31, o pré-adolescente surgiu de óculos escuros e camisa do time ao caminhar no gramado da Vila Belmiro.

Davi caminhou no gramado ao lado da madrasta, Bruna Biancardi, da irmã Mavie, do avô, Neymar, e da namorada do avô, Mariane.

Mais cedo, a mãe de Davi, Carol Dantas, desejou felicidade para o ex-namorado na nova fase de sua vida. “Deus abençoe e te proteja nessa nova fase. Estamos preparados para ver você feliz em campo. Foco, força e fé! Divirta-se em casa”, disse ela nas redes sociais.

Família de Neymar Jr - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Leia também:Bruna Biancardi mostra momento fofíssimo de Davi Lucca com Mavie