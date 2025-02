Dany Bananinha emociona ao raspar o cabelo da mãe: 'Sua força me inspira'

Dany Bananinha mostrou nas redes sociais o momento que raspou o cabelo da mãe, Teresa, que está em tratamento contra um câncer de pulmão

Dany Bananinha usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para dividir um momento emocionante com seus seguidores.

A assistente de palco do programa 'Domingão com Huck', da Globo, postou um vídeo raspando o cabelo de sua mãe, Teresa Soares, de 69 anos, que está em tratamento contra um câncer de pulmão. Na legenda da publicação, ela exaltou a força da matriarca e ressaltou que elas vão passar juntos por esse momento difícil.

"Mãe, sua força diante de tudo me inspira a cada dia. Estou ao seu lado em cada passo dessa jornada, e meu amor por você é mais forte do que qualquer desafio. Juntas, somos indestrutíveis!! Bora juntas, rumo à vitória. Obs: Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é minha única opção. Obrigada Deus", escreveu Dany.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Já deu certo!! Emocionada pelo vídeo e momento, mas em oração pela cura", disse uma seguidora. "Já deu tudo certo! O sorriso dela no final", falou outra. "Vai dar certo, Dany. Desejo muita força e muita saúde", comentou uma fã.

Dany Bananinha passa por cirurgia após descobrir nódulos nos seios

Em outubro do ano passado, Dany Bananinha compartilhou um vídeo e contou que enfrentou um problema de saúde. A famosa afirmou que descobriu alguns nódulos nos seios após ter uma contratura capsular, complicação associada ao uso de próteses de silicone.

"Finalmente tomei coragem de vir aqui dividir com vocês a minha história, os meus oito meses de sofrimento, a minha vitória, a minha cicatriz, que vocês sempre me perguntam, e reforçar a importância de estarmos sempre com todos os exames mamários em dia. Sempre que tem uma contratura capsular, devemos investigar a cápsula da prótese (mandamos para análise e biópsia), pois existe um tipo raro de linfoma chamado ALCL, que pode ocorrer nessa cápsula (...)", disse ela. Veja o relato completo!

