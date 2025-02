Preta Gil emociona ao interpretar música sobre luta contra o câncer em novo filme

Uau! A cantora Preta Gil gravou música tocante para novo filme que retrata a trajetória de superação do câncer: "Vontade de viver"

Nesta segunda-feira, 24, Preta Gil emocionou os fãs ao revelar que gravou a canção inédita Tudo Vai Passar , composta por Flavia Tygel para a trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem. O clipe da música foi gravado em julho do ano passado, antes de a artista retomar seu tratamento contra o câncer de intestino.

Com direção da atriz Jeniffer Dias, a gravação contou com a presença da produtora do longa, Clélia Bessa, da diretora Rosane Svartman e de outras mulheres da equipe. O filme, que chega aos cinemas em 27 de março, é baseado na trajetória de Clélia Bessa, que enfrentou um câncer de mama em 2008 e transformou sua experiência no blog "Estou com Câncer, e Daí?", agora disponível no livro publicado pela Editora Cobogó, que carrega o mesmo nome.

No longa-metragem, a música simboliza o processo de cura de Clara (Suzana Pires) após receber o diagnóstico de câncer de mama. Durante essa jornada, ela reavalia suas relações, estreitando os laços com sua mãe, Leda (Marieta Severo), e sua filha, Alice (Nathália Costa). Juntas, as três compartilham desafios e vulnerabilidades, fortalecendo-se mutuamente. Além disso, as amigas Dircinha (Fabiana Karla) e Paula (Carla Cristina Cardoso) destacam a importância do apoio emocional e de enfrentar a vida com leveza e bom humor.

"Me sinto honrada de ter minha voz nessa trilha que diz muito sobre o meu momento atual. Tudo vai passar… Com fé, amor, luta. A arte tem o poder de unir, ressignificar e entregar beleza.", escreveu Preta nas redes sociais.

"Eu mantenho a minha fé através do amor que eu tenho pela vida, pela vontade de viver, vontade de ver a minha neta crescer, de realizar muitas coisas. Eu valorizo muito a minha existência. Tudo isso mantém a minha fé e vai renovando a minha fé. É o amor pela vida", relatou a cantora, após passar quase dois meses no hospital e se preparar para dar continuidade ao tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.

Confira a música:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Novo visual!

A cantora Preta Gil surpreendeu os internautas ao mostrar que mudou o visual. Depois de passar 55 dias internada por causa de uma cirurgia para remover tumores, a estrela repaginou sua aparência e já mostrou o resultado da transformação.

A beldade colocou megahair para alongar os fios e dar volume e também tingiu os rins com tom de castanho escuro e mechas mais claras. “Novo cabelo por aqui”, disse ela na legenda. Confira as fotos!

Leia também:Médico orienta cuidados necessários com Preta Gil após alta médica: 'É fundamental'