Dany Bananinha passa por cirurgia após descobrir nódulos nos seios

Dany Bananinha revelou nas redes sociais que enfrentou um problema de saúde nos últimos meses após descobrir nódulos nos seios

Nesta sexta-feira, 18, Dany Bananinha compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e contou que enfrentou um problema de saúde nos últimos meses. A famosa afirmou que descobriu alguns nódulos nos seios após ter uma contratura capsular, complicação associada ao uso de próteses de silicone.

"Finalmente tomei coragem de vir aqui dividir com vocês a minha história, os meus oito meses de sofrimento, a minha vitória, a minha cicatriz, que vocês sempre me perguntam, e reforçar a importância de estarmos sempre com todos os exames mamários em dia", disse ela.

Em seguida, ela contou como descobriu os nódulos. "Sempre que tem uma contratura capsular, devemos investigar a cápsula da prótese (mandamos para análise e biópsia), pois existe um tipo raro de linfoma chamado ALCL, que pode ocorrer nessa cápsula. Em relação ao meu caso específico, o nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone. O que chamou a nossa atenção era o tamanho desse nódulo, que era em torno de 8x4 cm e se encontrava dentro dessa cápsula, ou seja, em contato direto com meu implante, o que poderia ter dado infecção. O médico explicou que em alguns casos, ao deparar com essa situação, retiramos a prótese e a cápsula e 'montamos' a mama da paciente (sem colocar outro implante no momento). Nesses casos, é indicado a paciente ficar de 3 a 6 meses sem próteses novas e, após esse período, fazer uma nova cirurgia para a colocação desses novos implantes, devido ao risco de infecção", afirmou.

No caso de Dany, foi possível trocar as próteses. "Optamos por lavar exaustivamente, inclusive com antibióticos, e após a total lavagem dessa loja do implante, colocamos novos pares de implantes. Só fizeram isso porque conseguiram retirar completamente o nódulo, e toda a secreção sebácea que se encontrava na minha mama. Cirurgia feita com sucesso", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗗𝗔𝗡𝗬 𝗕𝗔𝗡Â𝗡𝗜𝗡𝗛𝗔 (@bananinhadany)

Cicatriz

A assistente de palco Dany Bananinha surpreendeu ao relembrar a cirurgia de emergência que realizou há alguns anos. Neste final de semana, ela exibiu uma foto em zoom da cicatriz que ficou na região do tronco do seu corpo por causa do procedimento médico.

"Ela não me incomoda. Pelo contrário. Olho para a cicatriz e me sinto vitoriosa. Foram oito meses de sofrimento. Foi uma luta diária para está como está hoje. Só agradeço", disse ela.

A estrela precisou realizar a cirurgia de emergência em janeiro de 2021 para a remoção de um nódulo no seio esquerdo e a retirada da prótese de silicone. Na época, ela contou como descobriu o problema. "Antes de engravidar eu já estava com contratura capsular. Mas fazendo todos os exames, a doutora falou: ‘se ela não te incomodar fisicamente e nem esteticamente, tudo bem’. Depois eu engravidei, consegui amamentar, graças a Deus, e quando parei, comecei a sentir muita dor no peito esquerdo, então fiz os exames e constatamos o nódulo”, afirmou.