Cotados para o BBB 25, Priscila Fantin e o marido curtem verão juntos

A atriz Priscila Fantin e o marido, Bruno Lopes, compartilham registros da viagem a Pernambuco em meio ao aniversário do ator

A atriz Priscila Fantin está aproveitando os dias de verão ao lado do marido, o ator Bruno Lopes, em viagem a Pernambuco, Recife. Nesta terça-feira, 17, a atriz compartilhou imagens doa passeios que fizeram juntos, e também, escreveu uma declaração apaixonada para o amado em comemoração ao aniversário do artista.

"Hoje é aniversário do nosso amor, que é um herói da vida, brincalhão e responsável em tempo integral! Tem um sorriso lindo de boas vindas e postura de credibilidade. É o melhor comandante de qualquer embarcação!", iniciou.

E adicionou: "Essa viagem é pra comemorar a vida dele com tudo que se tem direito! Com muita alegria, aventura, superação, amor e experiências que ficarão pra sempre nas nossas memórias! Te amamos, coisa mais linda das nossas vidas!".

O casal Priscila Fantin e Bruno Lopes está junto há sete anos.

Confira, abaixo, os registros da viagem e a mensagem de aniversário de Priscila dedicada a Bruno:

Cotados para o BBB 25

A atriz Priscila Fantin, famosa pelo papel de Serena em Alma Gêmea, da Globo, está cotada para o camarote do Big Brother Brasil 25, que estreia em janeiro. Na nova edição do reality, os participantes formarão duplas, o que abre a possibilidade de a atriz participar ao lado do marido, Bruno Lopes.

De acordo com o jornal Extra, Priscila quase integrou a edição do BBB 24, vencida por Davi Brito, mas as negociações não avançaram. A atriz voltou a ganhar visibilidade após vencer o Dança dos Famosos em 2023. Além de Alma Gêmea, Priscila atuou em novelas de sucesso como Chocolate com Pimenta, Sete Pecados e Êta Mundo Bom!.

