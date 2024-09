Priscila Fantin faz desabafo nas redes sociais: 'Seguindo em frente'

Em suas redes sociais, Priscila Fantin postou uma foto em que aparece reflexiva e fez um desabafo, sem dar muitos detalhes sobre o que aconteceu

Em suas redes sociais, Priscila Fantin sempr compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 5, a atriz publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com uma expressão cansada e reflexiva.

Na legenda, a famosa fez um desabafo. "Dormindo pouco, mas seguindo em frente (como muita gente aqui, né não?) Quando algo de ruim te acontece, você tem três opções: Deixar que te marque, deixar que te destrua ou deixar que te fortaleça", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de comentários. "Se dormindo pouco está linda desse jeito, imagina dormindo oito horas", brincou um internauta. "Energia positiva e muitas vibrações, é o que desejo a você", escreveu outra seguidora.

O último trabalho de Priscila Fantin foi interpretando Gabriela na série Luz, exibida pela Netflix.

Separação

A atriz Priscila Fantin abriu o coração ao relembrar a separação do seu ex-namorado, que é o genitor do seu filho, Romeo. Em participação no podcast Mil e Uma Tretas, a estrela relembrou o que pensou na época, já que seu filho tinha apenas cinco anos de idade.

“Nos primeiros meses do Romeo, eu já tentava seguir sozinha. Eu tive muita dificuldade em me desvencilhar das formas que aconteceram. Eu sempre pensei nessa questão, em não se separar por causa do filho. Eu acho que a criança estar em um ambiente tóxico é pior do que estar com os pais separados, mas felizes. Eu sabia que eu seguiria melhor com o Romeo do que na forma que estava”, afirmou.

Então, ela comentou sobre o que o filho viveu na época. “O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha cinco anos. Na real, criança sente tudo e ele presenciou algumas coisas. Quando teve o veredicto, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Sempre conversei com o Romeo, respeitando a idade e o entendimento dele, escolhendo as palavras usadas, mas eu sempre falei muito a verdade, a real de tudo. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, então isso para o Romeo foi muito duro”, declarou.

E completou: “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, alguma coisa do tipo”.

Hoje em dia, Priscila Fantin é casada com o ator Bruno Lopes.