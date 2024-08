Quando Silvio Santos subiu ao palco pela última vez no SBT? Despedida foi silenciosa

O adeus silencioso de Silvio Santos: apresentador subiu ao palco pela última vez e preferiu não se despedir oficialmente; assista ao último programa

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. O apresentador, que havia se afastado da televisão há alguns anos, decidiu não se despedir oficialmente. Em vez disso, sua última aparição foi discreta e sem aviso prévio, marcando silenciosamente o fim de uma era. A seguir, relembre como foi esse momento marcante.

Em setembro de 2022, Silvio Santos esteve nos bastidores de sua emissora pela última vez. O apresentador deixou seu carro na vaga que levava seu nome no estacionamento, se reuniu com a equipe, gravou um ato especial e foi embora. Naquele momento, ele já havia deixado o comando do 'Programa Silvio Santos' há alguns meses.

Assim, Silvio participou apenas de um quadro do clássico 'Jogo das Três Pistas', ao lado de Marcão do Povo e Christina Rocha. Patrícia Abravanel, por sua vez, conduziu o restante do programa e continuou com outros atos, anteriormente apresentados pelo pai . Embora tenha sido gravada meses antes, essa atração só foi exibida em fevereiro de 2023.

Durante o programa, Silvio não deu nenhum sinal de que aquela poderia ser sua última vez no palco. Pelo contrário, ele manteve total discrição e simplesmente não retornou mais à emissora. Na época, houveram muitos rumores sobre o afastamento do apresentador, que posteriormente, foi detalhado por uma de suas herdeiras.

“Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho”, Cintia Abravanel contou que a despedida do pai estava relacionada ao envelhecimento.

Nos últimos meses, Silvio Santos fez raras aparições, geralmente em momentos especiais ao lado da família. No entanto, ele optou por se afastar definitivamente dos palcos, preferindo o envelhecimento longe dos holofotes. O apresentador não retornou à sua emissora e tampouco concedeu muitas entrevistas, mantendo-se discreto até o fim.

Velório de Silvio Santos não acontecerá:

O apresentador Silvio Santos antes de morrer neste sábado, 17, já havia compartilhado sua ideia sobre velórios. Ícone da TV brasileira e ídolo de muitos, o comunicador falou para seus familiares que não gostaria de ter um velório para ser lembrado com a alegria de sempre. A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT.

Enquanto estava vivo, Silvio Santos comentou que gostaria de ser lembrado pela sua alegria e que não gostava de comoções. Inclusive, quando tentavam falar sobre a questão, ele mudava de assunto: "Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, informaram.