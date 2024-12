Como Ana Maria Braga conheceu o namorado? Apresentadora revela início do romance

A apresentadora Ana Maria Braga revelou como e onde conheceu o namorado, o jornalista Fábio Arruda; casal está junto desde 2022

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente há cerca de um ano, em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora.

"Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga. Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento.

"Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro, 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro", declarou a apresentadora.

Quem é o namorado de Ana Maria Braga? Conheça Fábio Arruda

Bastante discreto, Fábio Arruda tem um perfil trancado no Instagram, onde conta com menos de 300 seguidores. Atualmente, ele atua nos bastidores do 'Mais Você', apresentado diariamente por Ana Maria Braga.

Antes disso, Fábio fez parte da área de esportes da TV Globo, onde trabalhou como editor de imagens. Como possui rede social privada, o jornalista costuma fazer raras aparições em fotos publicadas pela apresentadora em datas especiais.

