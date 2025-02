Brunna Gonçalves arrasa em novas fotos exibindo o barrigão

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves arrasou ao mostrar novas fotos em que aparece exibindo o barrigão da gravidez. Confira!

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a dançarina publicou algumas fotos em que aparece usando apenas um conjunto de top e calcinha, para evidenciar ainda mais o barrigão da gravidez.

Casada com Ludmilla, Brunna espera uma menina que se chamará Zuri. Na legenda da publicação, a mamãe coruja colocou apenas um emoji de grávida.

Mas rapidamente, o post ficou repleto de comentários. "Está tão linda", disse uma. "A grávida mais linda do mundo", comentou outra. "Cada dia mais linda", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna revela quantos quilos já ganhou

Na quinta-feira, 13, a dançarina Brunna Gonçalves decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores sobre a sua primeira gestação em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a esposa da cantora Ludmillarevelou aos fãs quantos quilos ganhou desde o início da gravidez e comparou a evolução da barriga com o passar dos meses.

"Ganhou bastante peso?", perguntou um usuário do Instagram. "Até agora, nove quilos", contou Brunna. A bailarina também fez um "antes e depois", para exibir a barriga chapada antes de engravidar e o aumento do volume após a entrada no segundo semestre da gestação.

A mulher de Ludmilla está à espera de Zuri, a primeira filha do casal. No ano passado, Brunna passou por um longo tratamento até que estivesse apta a conceber a filha por meio da fertilização in vitro (FiV).

"Já decidiram quem serão os padrinhos da Zuri?", quis saber outro internauta. "Não, gente. A Zuri não vai ter padrinho nem madrinha. A gente não vai escolher. Quem vai escolher vai ser ela quando crescer. A pessoa com quem ela mais se identificar, ela vai escolher como padrinho e madrinha. A gente decidiu agir assim. Desde antes de engravidarmos, já tínhamos esse pensamento", respondeu Brunna.

Leia também: Brunna Gonçalves explica preparação para o parto da filha