Brunna Gonçalves explica preparação para o parto da filha: 'Ajuda muito'

A dançarina Brunna Gonçalves está na reta final da gravidez da primeira filha, Zuri, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla. Nesta quarta-feira, 12, ela usou as redes sociais para falar com os seus seguidores sobre uma técnica que aderiu para ajudar no nascimento da filha: a fisioterapia pélvica.

Após compartilhar que estava fazendo a fisioterapia, ela contou que muitos internautas questionaram sobre o motivo de estar fazendo as sessões. "A fisioterapia pélvica ajuda muito a preparar o corpo para a hora do parto. Ela ajuda também a melhorar o assoalho pélvico, fazer a mobilidade no quadril para ajudar na hora ho parto. Já é minha segunda aula e estou amando", iniciou.

E completou: "Consigo entender mais o meu corpo e como vai ser mais ou menos na hora do parto, o tipo de força que eu tenho que fazer. Ajuda a gente a fortalecer o períneo. A gente faz vários exercícios de prender e soltar. Aprende também a força correta de fazer na hora da expulsão. Também ajuda a prevenir a dor na lombar. É muito bom."

Barrigão

Na última terça-feira, 11, Brunna compartilhou algumas fotos em que aparece usando um maiô branco, que ressaltou ainda mais o barrigão. Na legenda, Brunna comentou sobre a nova fase que está vivendo. "Estou amando ser sua casa minha filha, prometo cuidar e te proteger para o resto da minha vida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Tão linda", disse uma internauta. "Que perfeita", escreveu outra. "Que foto perfeita", elogiou uma terceira.

Recentemente, no BBB 25, Ludmilla surpreendeu ao contar aos participantes e ao público que a bebê se chamará Zuri. Juntas desde 2019, as duas anunciaram publicamente a primeira gestação em novembro de 2024 e, em dezembro, revelaram que estão esperando uma menina.

