A atriz Claudia Ohana grava relato direto dos Estúdios Globo sobre o incêndio que atingiu trecho do local na tarde desta terça-feira, 18

A atriz Claudia Ohana, de 62 anos, compartilhou um vídeo por meio dos stories de seu perfil no Instagram em que faz o seu relato sobre o incêndio que atingiu os Estúdios Globo na tarde desta terça-feira, 18. A parte atingida pertence à cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da Rede Globo .

De acordo com a comunicação da empresa, não havia gravação no local e não há feridos.

"Oi, gente, estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, tem helicópteros... Só queria dizer que, bem, comigo está tudo bem, e espero que lá também esteja tudo bem. Mas acho que queimou bastante, né? A cidade cenográfica", disse no vídeo.

Confira, abaixo, o relato de Claudia Ohana publicado em seu perfil no Instagram:

Claudia Ohana fala sobre o incêndio nos Estúdios Globo nesta terça-feira, 18 pic.twitter.com/GJyllzF8kk — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 18, 2025

Incêndio nos Estúdios Globo

Na tarde desta terça-feira, 18, um incêndio atingiu trecho dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, provocando estragos na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da emissora. As chamas foram controladas pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Brigada da Globo. Não há registro de feridos.

A novela Dona de Mim, de Rosane Svartman tem estreia prevista para abril e conta com nomes como Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti, Giovanna Lancellotti, e L7nnon, em seu elenco.

Leia também: Claudia Ohana se desafia na comédia e fala sobre etarismo: 'Minha bandeira é a minha idade'