Caso Liam Payne: Polícia prende três suspeitos relacionados ao caso

A polícia argentina segue investigando a morte do cantor Liam Payne e prendeu três suspeitos que podem estar relacionados ao caso

Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Desde então, a polícia local segue investigando as circunstâncias da morte do cantor. Nesta quinta-feira, 7, as autoridades prenderam três suspeitos que podem estar relacionados ao caso.

Entre os detidos, estão dois funcionários do hotel e um empresário que teria estado com Liam horas antes de sua morte. De acordo com o exame toxicológico, substâncias ilícias e álcool foram encontrados no organismo do artista e os funcionários são os principais suspeitos de terem fornecido os narcóticos a Liam.

Já o empresário é acusado de ter abandonado Liam em um momento crítico e não ter avisado a família do cantor sobre o seu estado. De acordo com a lei argentina, a pena para abandono de pessoa é de dois a seis anos de prisão.

Corpo de Liam Payne chega ao Reino Unido

O corpo do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira, 7. Ele morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina, mas a repatriação só foi iniciada na quarta-feira, 6.

Segundo o jornal inglês The Mirror, o cantor foi levado de volta ao seu país de origem por seu pai, Geoff Payne, e desembarcou no aeroporto de Heathrow, em Londres, nesta manhã, às 7h49 (horário local). Ainda de acordo com a publicação, fãs de Liam monitoraram o voo, fazendo com que a aeronave se tornasse a mais rastreada do mundo.

O site da revista americana US Weekly confirmou a chegada do corpo do artista ao país. O processo de repatriação foi realizado pelo voo 248 da British Airways, que parte diariamente de Buenos Aires para Londres às 13h35. Às 16h30 de quarta-feira, o corpo do ex-integrante do grupo One Direction aterrisou no Rio de Janeiro em uma escala, antes de seguir para Londres, na Inglaterra.

As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas. Mas de acordo com o periódico inglês The Sun, o último adeus ao cantor deve acontecer na Catedral de São Paulo em Wolverhampton, cidade em que ele cresceu.

