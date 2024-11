Pai de Liam Payne se pronuncia sobre morte do filho: 'Sinto sua falta'

Geoff Payne, pai de Liam Payne, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais três semanas após a trágica morte do filho

O cantor Liam Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Geoff Payne, pai do artista, segue no país aguardando a liberação do corpo, que deve acontecer em breve.

Nesta quarta-feira, 6, Geoff usou a sua conta no Instagram para lamentar a perda do filho. Foi a primeira vez que ele se pronunciou sobre a triste situação.

"Sinto muito a sua falta. Só queria agradecer por todo o amor que vocês deram para o meu menino. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, dêem à nossa família um tempo para nós mesmos. Obrigado a todos", escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geoff payne (@geoffxpayne)

Funeral

O corpo do cantor Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro, segue na Argentina. O artista faleceu após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires.

Geoff Payne, pai de Liam, está no país e o corpo do famoso deve retornar à Inglaterra a qualquer momento, de acordo com o Mail Online. "Espera-se que o corpo de Liam seja trazido para casa a qualquer momento. Já estão sendo tomadas as providências necessárias para isso e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário", contou um amigo de Liam.

Um outro amigo próximo ao artista deu alguns detalhes do funeral, afirmando que a cerimônia deve receber centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos, figuras públicas e fãs. "Liam terá uma despedida memorável, provavelmente em uma grande catedral, em algum lugar que tenha um significado especial para ele. Liam era extremamente amado por muitos e não há dúvidas de que haverá uma enorme demanda para o evento, que certamente será grandioso", afirmou.

Leia também: Liam Payne pode ter desmaiado antes de cair, diz jornalista