Após escala no Brasil, corpo de Liam Payne chega ao Reino Unido para funeral

Após escala no Brasil, o corpo do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira, 7

O corpo do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira, 7. Ele morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina, mas a repatriação só foi iniciada nesta quarta-feira, 6.

Segundo o jornal inglês The Mirror, o cantor foi levado de volta ao seu país de origem por seu pai, Geoff Payne, e desembarcou no aeroporto de Heathrow, em Londres, nesta manhã, às 7h49 (horário local). Ainda de acordo com a publicação, fãs de Liam monitoraram o voo, fazendo com que a aeronave se tornasse a mais rastreada do mundo.

O site da revista americana US Weekly confirmou a chegada do corpo do artista ao país. O processo de repatriação foi realizado pelo voo 248 da British Airways, que parte diariamente de Buenos Aires para Londres às 13h35. Às 16h30 desta quarta-feira, o corpo do ex-integrante do grupo One Direction aterrisou no Rio de Janeiro em uma escala, antes de seguir para Londres, na Inglaterra.

As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas. Mas de acordo com o periódico inglês The Sun, o último adeus ao cantor deve acontecer na Catedral de São Paulo em Wolverhampton, cidade em que ele cresceu.

Recentemente, um amigo próximo ao artista deu alguns detalhes do funeral, afirmando que a cerimônia deve receber centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos, figuras públicas e fãs. "Liam terá uma despedida memorável, provavelmente em uma grande catedral, em algum lugar que tenha um significado especial para ele. Liam era extremamente amado por muitos e não há dúvidas de que haverá uma enorme demanda para o evento, que certamente será grandioso", afirmou.

