Patrícia Abravanel retorna ao SBT pela primeira vez desde a morte de Silvio Santos

No comando do 'Programa Silvio Santos', Patrícia Abravanel se emocionou ao retornar ao SBT pela primeira vez desde a morte do pai

Patrícia Abravanel surgiu emotiva em um vídeo para as redes sociais, onde conversava com a plateia do Programa Silvio Santos, nesta quinta-feira (29). Esta é a primeira vez que a apresentadora retorna à liderança do programa, que era apresentado inicialmente aos domingos por Silvio Santos, desde que o apresentador morreu, aos 93 anos, em 17 de agosto.

"Embora o SBT não tenha religião, porque aqui você pode ser o que você quiser, a alegria do Senhor é a minha força e eu sempre começo por aqui com uma oração. Sejam todas vocês muito bem-vindas! Hoje vocês apresentam o programa junto comigo... Precisamos continuar, a gente tem que recomeçar", disse a filha de Silvio à plateia. Durante a fala, Patrícia não conteve as lágrimas e foi consolada por um dos membros da produção.

Patrícia assumiu o posto do pai definitivamente em 2022, quando o Silvio Santos apareceu pela última vez no programa. Porém, na época, o apresentador ainda era visto com frequência pelos bastidores da emissora. Da última vez que apareceu nas telas, o astro da comunicação não deu indícios de que assim seria e foi bastante discreto, sem revelar a informação ao público.

Além de Patrícia, o apresentador era pai de Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, fruto do primeiro casamento dele com Maria Aparecida Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, que assim como a herdeira do Programa Silvio Santos são filhas da viúva de Silvio, Íris Abravanel.

Patrícia faz pedido pelas irmãs após morte do pai

Com a morte de Silvio Santos, as herdeiras que trabalham no SBT deverão tocar a empresa deixada à família. Durante a exibição do último programa gravado por Patrícia antes da morte do pai, a apresentadora fez um pedido à divindade cristã para que ela e as irmãs consigam atingir o Brasil assim como o pai:

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse ela.