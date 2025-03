Camila Pitanga enfrenta dificuldade em Paris após polícia encontrar bomba: 'Tentando'

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para contar sobre uma situação que está passando em Paris, na França. Em seu desabafo, ela relatou que estava enfrentando dificuldade para deixar a capital francesa depois que a polícia local encontrou uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial nos trilhos de trem próximos à estação Gare du Nord, a mais movimentada da Europa.

"Nós estamos há quatro horas tentando sair de Paris para chegar ao festival. Não sei se vocês viram nas notícias, mas encontraram uma bomba na Gare du Nord e a gente está justamente na região que seria de saída para a cidade do festival", contou Camila, que viajou acompanhada do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e o pai, o cantor Antonio Pitanga, para participar de um festival.

"Estou com meu paizinho ali atrás, maravilhoso. Estamos tentando [sair daqui]. A gente vai de trem agora, a gente ia de carro. Desistimos do carro. Aqui tudo é trânsito, tudo parado. A gente já comeu e estamos tentando ir. Vamos chegar", complementou a famosa, que mostrou a quantidade de carros na rua.

