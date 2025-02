Camila Pitanga lembra afastamento das novelas após morte de Domingos Montagner: 'Precisei'

Camila Pitanga falou sobre o atual momento de sua carreira e relembrou a decisão de se afastar dos folhetins após a morte do ator Domingos Montagner

Longe das novelas desde Velho Chico (2016), a atriz Camila Pitanga volta à Globo em Dona de Mim, próxima trama das 19h. Durante participação no programa Roda viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 3, a artista falou sobre o atual momento de sua carreira e relembrou a decisão de se afastar dos folhetins após a morte do ator Domingos Montagner.

"Eu quero trabalhar muito, não só nas novelas. Este ano, se tudo der certo, vou voltar ao teatro, que é minha grande escola, e às telas de cinema também. É um ano de Beleza Fatal (nova novela da Max, em que ela vive Lola) e vou participar agora desse próximo projeto na Globo. Nós (atores) não ficamos nichados em um lugar. Acho que isso cria e faz termos ferramentas de sobrevivência para podermos jogar nas onze", analisou.

A atriz também falou sobre a perda de Domingos Montagner, que faleceu em setembro de 2016 ao se afogar no rio São Francisco nos intervalos das gravações da novela Velho Chico. "Eu precisei parar tudo, respeitar o luto e recomeçar. A vida é sempre recomeço, não precisa ter uma tragédia para você recomeçar. Mas ali, naquele ponto zero, eu precisava ter respeito. Depois, eu também estava querendo personagens que me dissessem, que me instigassem e tivessem alguma coisa", recordou.

"Quando você resolve parar, aquela engrenagem que está em pleno vapor, demora para você parar... Recomeçar também. Mas que bom que fiz isso. Decisão de respeito e amor à vida. Poder ir para o ninho, ficar no dia a dia com a minha filha e repensar a minha relação com a minha carreira e com o tempo. Eu trabalhava de domingo a domingo (...) Era sempre um acúmulo", continuou.

"Eu fazia com muito prazer e alegria, mas que bom amadurecer e entender que é importante você se concentrar numa coisa. É importante você poder saber elaborar aquilo na distância daquilo (...) Foi uma escolha muito feliz, ainda que o pontapé tenha sido uma tragédia. Foi algo que, com muita terapia, amor, amizade e família, me fez bem", finalizou.

Veja a entrevista completa: