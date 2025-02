Camila Pitanga encanta seguidores ao resgatar foto direto do 'túnel do tempo'

Iniciando fevereiro em clima de nostalgia, a atriz Camila Pitanga impressionou os seguidores ao resgatar foto de sua juventude

No último sábado, 1, a atriz Camila Pitanga agitou as redes sociais ao antecipar o tradicional 'TBT' em seu perfil no Instagram. Aos 47 anos de idade, ela resgatou uma foto de quando tinha cerca de 20 anos, exibindo um sorriso radiante em um dia de praia.

"Iniciando fevereiro com essa foto diretamente do túnel do tempo! Recebi esse registro e amei tanto… Eu tinha cerca de 20 anos… O tempo voa né, gente? Curtiram a 'Camilinha'?", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e seguidores ficaram encantados. "Mesma carinha", analisou uma internauta. "Sempre um escândalo de linda!", elogiou outra. "Mudou nada. Essa foto é de ontem", brincou mais uma.

Camila Pitanga encara Beleza Fatal como nova aposta no mercado

Camila Pitanga esteve em contagem regressiva para estreia de Beleza Fatal, primeira novela inédita da Max Brasil, que chegou na plataforma de streaming no dia 27 de janeiro. Na trama, ela dá vida à vilã Lola. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e conversou com a artista.

Beleza Fatal marca o retorno da atriz às novelas após um período de 9 anos. Camila Pitanga revela que sua personagem exigiu bastante, mas que foi uma experiência muito prazerosa interpretar Lola. Ela adianta.

"Me desafiou absolutamente, me exigiu e que fui feliz fazendo, que me diverti fazendo. É um modo de fazer muito respeitoso, o diálogo, toda a interlocução [...] Essa novela é muito ousada [...] É uma novela que, de fato, faz essa ponte entre o folhetim tradicional, que a gente ama e está nos nossos corações, mas sim o fato de serem 40 episódios, sem ter barriga, a trama ir para frente. E os personagens nos surpreenderam absolutamente, indo para caminhos que você não espera", afirma. Confira a entrevista completa!

