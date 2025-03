Adriane Galisteu passa perrengue durante viagem a Paris: 'Não tem'

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar um perrengue que passou em Paris

Após curtir o Carnaval na Sapucaí, a apresentadora Adriane Galisteu embarcou para Paris na companhia do marido, o empresário Alexandre Iódice. E nesta quinta-feira, 6, ela compartilhou um perrengue que passou na capital francesa ao tentar comprar grampos de cabelo.

Na cidade para acompanhar um desfile, ela falou sobre a situação que enfrentou antes de se arrumar. "Está acontecendo uma coisa muito engraçada. Eu estou desde manhã procurando grampos em Paris porque é uma coisa que eu não trouxe e eu precisava. Será que não tem grampo em Paris? Não tem em lugar nenhum", relatou.

E complementou: "Gente, que loucura. Uma coisa tão fácil e tão simples que a gente vende em qualquer farmácia, supermercado, aqui não tem. Já fui em mercado, farmácia, e as pessoas ficam me olhando com uma cara tipo 'O que essa mulher quer grampo, gente?'. Tem fivelas maravilhosas, tem piranhas maravilhosas, presilhas incríveis, mas grampos não tem."

Adriane Galisteu curte o carnaval em clima de romance com o marido

A apresentadora Adriane Galisteu e o marido dela, o empresário Alexandre Iódice escolheram a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada da última terça-feira, 4. E os pombinhos foram clicados em clima de romance pelos fotógrafos que estavam no local. Para a ocasião, a apresentadora apostou em um vestido curto na cor rosa brilhante e completou o visual com joias luxuosas. Veja os cliques!

Já nesta segunda-feira, 3, Adriane Galisteu compartilhou escolheu um look ousado para curtir a folia. Ela elegeu um biquíni mini nos seios, com formato de flor e uma calcinha com saia de pedrarias. O visual, em tons de prata, é complementado pelos longos fios loiros da artista. Veja as fotos!

E no último sábado, 1, a aparesentadora roubou a cena na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A loira chegou ao local toda produzida e ao lado de seu marido, o empresário Alexandre Iodice, e sua equipe.

