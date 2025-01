Brunna Gonçalves muda o visual e exibe barriguinha da gravidez

Brunna Gonçalves decidiu fazer tranças nos cabelos e ao mostrar o novo visual também fez questão de exibir a barriguinha da gestação

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 2, a dançarina publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que exibe o seu novo visual, com tranças nos cabelos.

De biquíni, Brunna também fez questão de mostrar a barriguinha da gravidez. Ela e Ludmilla serão mamães de uma menina, que ainda não teve o nome revelado.

"Começando o ano fazendo o que eu mais amo, mudando o visual! Gostaram?", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Aff Brunna, dá um tempo de ser tão linda assim", escreveu uma internauta. "Muito gata", disse outra. "Uma mamãe linda dessa", elogiou uma terceira.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Mamãe coruja

Na madrugada de quarta-feira, 25, Brunna Gonçalves tornou o Natal da família ainda mais especial ao utilizar um ultrassom portátil para ver a filha. Com o aparelho sobre a barriga, a dançarina mostrou que a bebê estava bastante agitada.

“Olha a mão na cabeça”, comentou Brunna. O momento encantou os convidados da celebração, que reagiram com sorrisos e emoção. Ao lado de Ludmilla, a influenciadora está à espera de uma menina, cujo nome ainda não foi divulgado.

Na terça-feira, 24, Lud realizou uma ação social no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, distribuindo cestas com alimentos para famílias carentes. “Neste Natal, tive a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas famílias de Caxias, minha casa, minha raiz. Comprei mais de 16 toneladas de alimentos para doar a quem precisa, e nada me deixa mais feliz e emocionada do que saber que podemos levar esperança para tantas mesas”, disse a cantora no Instagram.

