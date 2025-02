Brunna Gonçalves conta quantos quilos ganhou na gravidez

A dançarina Brunna Gonçalves, que está à espera da primogênita Zuri com a cantora Ludmilla, surpreende com mudanças no corpo

Nesta quinta-feira, 13, a dançarina Brunna Gonçalves decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores sobre a sua primeira gestação em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a esposa da cantora Ludmilla revelou aos fãs quantos quilos ganhou desde o início da gravidez e comparou a evolução da barriga com o passar dos meses .

"Ganhou bastante peso?", perguntou um usuário do Instagram. "Até agora, nove quilos", contou Brunna. A bailarina também fez um "antes e depois", para exibir a barriga chapada antes de engravidar e o aumento do volume após a entrada no segundo semestre da gestação.

A mulher de Ludmilla está à espera de Zuri, a primeira filha do casal. No ano passado, Brunna passou por um longo tratamento até que estivesse apta a conceber a filha por meio da fertilização in vitro (FiV) .

Brunna lamenta a morte de Sofia, filha de Lexa e Ricardo Vianna

Na segunda-feira, 10, a cantora Lexa anunciou, por meio de seu perfil no Instagram, a morte da filha Sofia, de três dias, fruto de seu relacionamento com o cantor Ricardo Vianna. A bebê sofreu complicações em um parto prematuro após a mãe passar dias internada e morreu no dia 5 de fevereiro.

Nas redes, a cantora recebeu o carinho de famosos, entre eles, de Brunna, que desejou forças à amiga: "Não existem palavras pra um momento como esse! Então tudo o que eu consigo pensar e desejar é que Deus abençoe você, sua alma e coração nesse momento tão difícil... força muita força! Meus sentimentos", disse.

