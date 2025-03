Bruna Biancardi exibe barriguinha da segunda gravidez

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi fez questão de mostrar a barriguinha já saliente da sua segunda gravidez. Confira!

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

A digital influencer está grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar, com quem ela já tem Mavie, de um ano.

Nesta quarta-feira, 19, a famosa postou uma foto em que aparece na frente do espelho com um top branco e uma calça listrada, mostrando a barriguinha saliente da gestação.

Além de Mavie e Mel, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Comportamento de Neymar

Na última semana, novos rumores sobre a fidelidade de Neymar Jr. à noiva grávida, Bruna Biancardi, tomaram conta das redes sociais. Apesar de não ser a primeira vez que surgem comentários sobre a relação, o caso se tornou assunto e pode apontar um comportamento do jogador de futebol.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que, em relações em que já aconteceram casos de traição, é possível que aconteçam novos episódios de infidelidade. Neymar e Bruna Biancardi, por exemplo, passaram por um período turbulento após o craque assumir uma traição em junho de 2023.

"É muito difícil ele mudar esse comportamento", começa a especialista. "[Por ser] uma relação que já teve infidelidade e deslealdade. Bruna passou pela primeira gravidez com decepção, dor e exposição social. Até mesmo houve conflitos de família, com a irmã dela se posicionando contra o Neymar publicamente", recorda.

À época, Bianca Biancardi, cunhada de Neymar, defendeu a irmã após o atleta debochar sobre uma nova acusação de traição. Ela criticou a atitude do jogador, afirmou que muitos em sua volta apenas apoiam seus erros e apontou que ele se recusaria a crescer.

Leticia ainda diz que, em situações de traição, não é incomum a mulher se dispôr a dar mais oportunidades quando o parceiro erra. "É comum da mulher [dar muitas chances], pensando que pode dar a oportunidade de uma pessoa mudar."

