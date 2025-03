Especialista analisa comportamento de Neymar com Bruna Biancardi: 'Difícil mudar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira analisa os recentes rumores de Neymar envolvendo a relação com Bruna Biancardi

Na última semana, novos rumores sobre a fidelidade de Neymar Jr. (33) à noiva grávida, Bruna Biancardi (30), tomaram conta das redes sociais. Apesar de não ser a primeira vez que surgem comentários sobre a relação, o caso se tornou assunto e pode apontar um comportamento do jogador de futebol.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que, em relações em que já aconteceram casos de traição, é possível que aconteçam novos episódios de infidelidade. Neymar e Bruna Biancardi, por exemplo, passaram por um período turbulento após o craque assumir uma traição em junho de 2023.

"É muito difícil ele mudar esse comportamento", começa a especialista. "[Por ser] uma relação que já teve infidelidade e deslealdade. Bruna passou pela primeira gravidez com decepção, dor e exposição social. Até mesmo houve conflitos de família, com a irmã dela se posicionando contra o Neymar publicamente", recorda.

À época, Bianca Biancardi, cunhada de Neymar, defendeu a irmã após o atleta debochar sobre uma nova acusação de traição. Ela criticou a atitude do jogador, afirmou que muitos em sua volta apenas apoiam seus erros e apontou que ele se recusaria a crescer.

Leticia ainda diz que, em situações de traição, não é incomum a mulher se dispôr a dar mais oportunidades quando o parceiro erra. "É comum da mulher [dar muitas chances], pensando que pode dar a oportunidade de uma pessoa mudar."

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Neymar se tornou alvo de novos rumores de traição à Bruna Biancardi desde a última semana. Uma festa particular do atleta se tornou pública e, de acordo com o portal Leo Dias, o local estaria repleto de mulheres. O helicóptero do jogador foi visto no local.

Uma mulher, que se apresenta como Any Awuada, afirmou ter tido relações sexuais com o jogador de futebol no evento, que aconteceu em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A equipe de Neymar negou que ele estivesse presente no local.

