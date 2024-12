Bruna Biancardi mostra detalhes da decoração de Natal da mansão de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou a decoração natalina da mansão de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, em Mangaratiba, Costa Verde

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar com os seguidores a decoração natalina da mansão de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, em Mangaratiba, Costa Verde.

Em fotos compartilhadas nos stories do Instagram, ela mostrou que o jardim foi iluminado com luzes, enquanto o interior foi decorado com algumas árvores de Natal.Além disso, o espaço foi adornado com bolas gigantes.

Vale lembrar que a propriedade é gigante e tem alto preço. A mansão tem cerca de 5 mil metros quadrados e está avaliada em torno de R$ 28 milhões. Além da piscina e da academia, a casa tem pista de kart, seis suítes, heliponto, quadra de tênis e claro que um campo de futebol.

Recentemente, o pai de Mavie, de 1 ano, mostrou espaços de sua propriedade ao se hospedar nela enquanto não retorna para a Arábia Saudita. Veja!

Bruna Biancardi mostra decoração de natal (Reprodução/Instagram)

O que Bruna Biancardi disse ao rebater comentário sobre sua filha com Neymar Jr?

Na última sexta-feira, 29, Bruna Biancardi rebateu um comentário sobre sua vida pessoal. Após compartilhar um vídeo fofo da filha, Mavie, de 1 ano, fruto de sua relação com o jogador de futebol Neymar Jr, ela comentou sobre as críticas que recebeu após dizer que a filha foi uma criança planejada.

"Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado. Se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu disse que só é filho se for desejado?", questionou ela.

E completou: "Querem sempre arrumar confusão com tudo. Depois atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer e falar, porque cada hora é uma coisa nova", ironizou.

